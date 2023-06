Cristiano Ronaldo et ses orteils vernis font jaser

Alors qu’il passe des vacances idylliques avec sa compagne et sa famille à bord d’un yacht, Cristiano Ronaldo, qui a atteint une barre mythique, a surpris ses nombreux abonnés sur Instagram. Sur l’un des clichés publiés lundi 26 juin 2023, on voit le footballeur, allongé sur un divan en caleçon de bain. Si le physique d’Apollon du Portugais de 38 ans fait toujours rêver ses fans, les plus observateurs d’entre eux ont remarqué une petite coquetterie sur ses pieds pour le moins surprenante: ses orteils sont couverts de vernis noir. «Est-ce qu’on en parle de ses orteils?» a lancé un internaute. «C’est dégoûtant», s’est offusqué l’un d’eux. «Moi, j’aime bien ses ongles vernis», a répondu un autre, ou encore: «Ses pieds sont sa profession, alors peu importe. Tout le reste de son corps est parfait.»