Ses paniers incroyables en ont fait une star

Depuis le début du confinement aux Etats-Unis, Larry Moreno a beaucoup de temps. Alors il enchaîne les paniers hallucinants.

Le meneur de 2e année de l'école St-Francis à Brooklyn est devenu une star, depuis le début de la pandémie de la Covid-19. Il ne comptait que quelques centaines d'admirateurs de ses paniers venus d'ailleurs sur sa page Instagram avant le confinement. Il en compte plus de 30'000 aujourd'hui, après avoir fait le bonheur des téléspectateurs d'ESPN et de nombreux autres médias.

«Je ne sais pas comment il fait ça. Les gens semblent vraiment s'y intéresser, parce que certains de ses paniers sont incroyables. Juste extraordinaires», a souri Glenn Braica, son coach chez les «Terriers», dans les colonnes du New York Post. «C'est vraiment sympa de voir autant de gens me soutenir», s'est quant à lui félicité le joueur.

«Ce que je préfère dans tout ça, c'est que ça met la lumière sur mon école, a continué Larry Moreno, âgé de 19 ans. J'essaie à chaque fois de porter les couleurs de mon lycée quand je fais mes 'tricks'. Comme ça, tout le monde sait que je viens du collège St-Francis. Depuis le début du confinement, on a tous plein de temps et ça me permet d'être vu sur les réseaux sociaux.»