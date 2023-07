Demi Lovato: Ses parents ont bien accepté sa différence

Si Demi Lovato se sent aujourd’hui bien dans sa peau, elle a attendu de longues années avant de révéler son orientation sexuelle à ses parents. Il faut dire que l’Américaine vient d’un milieu chrétien plutôt fermé d’esprit. «Il m’a fallu attendre jusqu’à l’âge de 25 ans pour faire mon coming out à ma mère. À l’époque j’étais bisexuelle, et puis j’ai réalisé que j’étais pansexuelle. Cela m’a pris un certain temps», a confié la chanteuse de 30 ans à la radio Sirius XM.

Un jour, alors qu’elle s’apprêtait à sortir avec une fille, Demi a voulu en parler à sa génitrice. «Je ne savais pas si j’allais être photographiée avec elle et j’aimais vraiment cette fille. Je me suis dit qu’il était temps de le dire à ma mère au cas où ça deviendrait sérieux», a-t-elle raconté. Sa maman «a presque commencé à pleurer» et lui a dit: «Je veux juste que tu sois heureuse.» Quant à son beau-père, qu’elle considère comme son papa, il a aussi tout de suite accepté sa différence. «Avoir cette réaction de ses parents est si précieux et si apprécié parce qu’il y en a tellement qui ne réagissent pas de cette façon et cela me brise le cœur», a conclu celle qui a répondu aux rumeurs de fiançailles.