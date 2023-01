Amandine Pellissard: Ses vidéos hot ont fuité sur le Net

Amandine Pellissard : Ses photos et vidéos hot ont fuité sur le Net

Si cette situation contrarie grandement la maman de huit enfants, elle est néanmoins certaine que le responsable de ce méfait sera retrouvé et condamné à payer une amende. «Il y a quelque chose qui est activé sur mon profil qui s’appelle le marqueur média, c’est-à-dire que tout est tracé, tout est identifié. De l’adresse IP et de l’utilisateur, jusqu’à son nom, puisque de toute façon, c’est une plateforme à laquelle on ne peut pas accéder sans faire valider sa carte d’identité, a précisé la Française de 34 ans. Donc non seulement la personne se voit faire sauter son compte, mais elle a une amende automatiquement et le site qui héberge les contenus frauduleux prend une amende aussi.» Le voilà donc averti…