Margot Robbie: Ses pieds fascinent les internautes

Alors qu’elle a fait sensation mercredi 12 juillet 2023 à la première du blockbuster «Barbie» , à Londres, Margot Robbie a fait une révélation surprenante au site CinemaBlend. En surfant sur le web, l’actrice a découvert que de nombreux internautes étaient obsédés par une partie bien précise de son corps. «La toute première fois que je me suis cherchée sur Google, j’ai tapé «Margot Robbie» et avant même d’avoir fini d’écrire «Robbie», la mention «Les pieds de Margot Robbie» est apparue», a-t-elle expliqué.

Au début, l’Australienne de 33 ans a avoué que cela lui avait fait un peu peur. «J’ai cliqué dessus et j’ai vu qu’il y avait des photos de mes pieds en gros plan et que des gens faisaient des commentaires à ce sujet, s’est-elle souvenue. Quelqu’un a même réalisé une vidéo compilant des images de mes pieds.» Finalement, celle qui a joué dans «Babylone», aux côtés de Brad Pitt et de Diego Calva a pris de la distance face à cette étrange fascination. «C’est quelque chose dont je n’avais vraiment pas conscience, a-t-elle assuré. Par la suite, j’ai eu la chance de jouer dans des films emblématiques et on a pris des photos de mes pieds, ce qui n’a fait qu’encourager cette obsession. Mais je dois dire que je suis vraiment flattée que des gens s’y intéressent.»