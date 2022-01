Body Positive – Ses poils, elle les assume

«On me surnommait Chewbaca», révèle Samantha Allen (ndlr: en référence à la créature poilue de la saga Star Wars) dans un article du New York Post. L’Américaine de 28 ans souffre du syndrome des ovaires polykystiques (voir encadré à la fin de l’article), un dérèglement hormonal responsable, entre autres, de l’excès de poils sur son corps et son visage.