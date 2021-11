Bale-Campagne – Ses prescriptions de Xanax alimentaient le marché de la drogue

Bâle-Campagne : Ses prescriptions de Xanax alimentaient le marché de la drogue

Un psychiatre de 71 ans a été condamné pour avoir prescrit des ordonnances à de faux patients, qui revendaient leurs médicaments au marché noir.

GODONG/BSIP via AFP

Les faux patients se seraient ensuite procuré les médicaments dans des pharmacies et les auraient fait circuler, du moins en partie, sur le marché noir pour en tirer profit. Le médecin était accusé notamment d’infraction à la loi sur les stupéfiants et d’avoir falsifié des certificats médicaux. Des recherches auprès des pharmacies ont confirmé ces accusations, que le prévenu n’a pas contestées.

Mercredi, le tribunal a prononcé une peine pécuniaire avec sursis de 180 jours-amende à 250 francs et une amende de 1000 francs, condamnant le psychiatre pour plusieurs chefs d’accusation. Le prévenu devra verser une réparation pour tort moral et supporter des frais de justice pour un montant de plus de 30’000 francs.