Les proches de Britney Spears craignent pour sa vie

Son ex-mari, Kevin Federline, père de ses deux fils, Sean, 17 ans, et Jayden, 16 ans, pense qu’elle se drogue. «Je crains qu’elle ne prenne de la méthamphétamine. J’ai prié pour que quelqu’un rende cela public et qu’elle se réveille, confie-t-il au «Daily Mail». C’est terrifiant. Je ne veux pas que les garçons se réveillent un matin et découvrent que leur mère a fait une overdose.» Les ados, qui vont désormais vivre avec leur père à Hawaï, auraient même vu de la drogue livrée au domicile de leur génitrice, à Los Angeles. Depuis lors, ils refuseraient d’y retourner. «Chaque fois que le téléphone sonne, je crains de recevoir des nouvelles dévastatrices», déplore le danseur de 45 ans qui perçoit de son ex-femme 40 000 dollars en pension alimentaire mensuelle pour leurs enfants.