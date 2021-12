Les titres de Juice Wrld fuitent, maman s'énerve

Juice Wrld : Ses titres posthumes fuitent, ça agace maman

La mère de feu le rappeur Juice Wrld s’est énervée de voir régulièrement des morceaux inédits de son fils publiés sur le Net.

«Je peux comprendre les fuites, les gens l’aiment, mais c’est irrespectueux», a pesté Carmella Wallace dans «XXL». Elle a ajouté dans le magazine qu’il y avait une «manière appropriée» de sortir de la musique et que ce n’était pas ainsi qu’elle voyait les choses. «Laissez-nous vous donner le meilleur. La musique qui fuite n’est pas forcément propre et bonne. Elle a juste fuité et bien souvent ces morceaux ne sont même pas terminés. C’est un manque de respect pour sa mémoire», a encore insisté la mère de Juice Wrld. Et de préciser que son job était de publier de la «bonne musique»: «Et mon fils en a fait énormément.»