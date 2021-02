Marrakech, ses riads, ses hammams, ses souks, sa Place Jemaa El Fna… Mercredi, quand ils ont décollé de Genève, Zoran (30 ans) et Sarah (25 ans) se réjouissaient de leurs vacances au Maroc. Mais les choses se sont gâtées dès les formalités à l’aéroport. «Un douanier m’a signalé que les pages 37-38 de mon passeport avaient été arrachées et m’a refusé l'entrée sur le territoire marocain. Je devais être rapatrié mais dans l’immédiat, il n’y avait pas de vol pour la Suisse», raconte le Vaudois, doctorant en management. Ses supplications s’étant heurtées à la placide inflexibilité de la police des frontières du royaume chérifien, Sarah, enceinte de cinq mois, a dû quitter l’aéroport sans son mari. La mort dans l’âme. Zoran se retrouve alors isolé dans un hôtel zéro étoile: le terminal de l’aéroport de Marrakech. Pas de chambre, pas de lit, pas de couverture, pas de douche, pas de papier toilette dans les WC. Les magasins, restaurants et échoppes étant fermés, il doit se contenter d’un sandwich peu ragoûtant et d’une salade défraîchie en guise de repas.

Deux touristes dans la même galère

Dans ce lieu au froid glacial où la crise sanitaire a fait plonger la vie jadis trépidante et fourmillante de cet aéroport dans les annales du passé, le trentenaire fait la rencontre d’une Autrichienne, devenue une compagne d’infortune. «Elle était bloquée là depuis le 15 février et avait bricolé un campement à l'aide de quelques cartons. Je me suis installé à côté d’elle», explique-t-il. Il s’endort vers 1h du matin. Trois heures plus tard, tenaillé par un froid exacerbé par l’air conditionné de l’aéroport désert, Zoran n’arrive plus à dormir. «J’avais mal à la gorge et j’étais enrhumé», narre-t-il. Pour atténuer la sensation de froid, il se met à faire les cent pas dans le terminal, entre 4h et 8h du matin. Vers 9h, un employé de l’aéroport offre des boissons et un sandwich au Suisse et à l’Autrichienne. «Ma femme a réussi à m'apporter une couverture. Je passe ma journée à regarder le personnel de nettoyage et de sécurité dans ce terminal désert», poursuit Zoran.

Jeudi, il y avait deux vols pour la Suisse au départ de Marrakech. Mais le test PCR du Vaudois datait déjà de 72 h et le délai était trop court pour en effectuer un autre.