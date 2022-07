France : Ses vaches ont trop chaud, il leur pose des ventilos géants

Lila, Glee, Pistache et les autres vaches du troupeau se couchent dans leurs logettes paillées pour leur sieste quotidienne: les deux ventilateurs de 4,5 mètres de diamètre leur offrent un peu de répit en faisant redescendre le thermomètre de quelques degrés. «Lors de hausses de températures, les animaux sont en stress thermique, ont tendance à moins s’alimenter et à produire un petit peu moins de lait», explique l’éleveur de 34 ans qui a repris l’exploitation familiale.

Très sensibles aux hautes températures

Les vaches laitières sont très sensibles aux températures. Dès 22 °C et 50% d’hygrométrie, elles accumulent de la chaleur dans leur organisme, avec un impact sur la production de lait (en moyenne de 28 à 38 litres par jour par vache) évalué à une perte de 2 litres par vache. «Si on les met dans de bonnes conditions pour passer ces événements-là, tout de suite après l’épisode caniculaire les animaux vont retrouver leur niveau de performance initial et continuer à produire un lait de qualité pour les consommateurs», ajoute l’exploitant.

Pour ménager ses vaches, Nicolas a donc fait installer en 2020 les deux ventilateurs, un investissement de 9000 euros. Les pales se mettent automatiquement à tourner en fonction de la température. Plus la chaleur augmente, plus elles accélèrent. Dans le brouhaha des pales, l’éleveur se félicite que ses animaux aient retrouvé du peps «depuis qu’il y a les ventilos».

Jusqu’à 180 l d’eau par jour

«Il y a de plus en plus de dossiers d’éleveurs en attente d’aménagement de bâtiment à Rhône Conseil Élevage» et environ un élevage sur cinq a déjà franchi le pas, précise Alexandre Batia, 44 ans, responsable ventilation à Rhône Conseil Élevage, une association qui conseille les éleveurs et qui a accompagné Nicolas dans son installation. Ces dispositifs doivent cependant venir «en appoint» de «bonnes pratiques»: «Les éleveurs doivent privilégier une alimentation en soirée ou encore ajouter des abreuvoirs», car les vaches peuvent boire jusqu’à 180 litres d’eau par jour.