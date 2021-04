Selon la trentenaire, les faits remontent au 9 mars dernier. Ce jour-là, l’Alémanique est allée dans un salon canin de la ville des bords de la Limmat pour faire couper les poils de son chien. «J’y étais déjà allée et tout s’était bien passé», se souvient-elle. Or le deuxième rendez-vous s’est très mal déroulé. «En rentrant dans le salon, il y avait beaucoup de chiens et beaucoup de bruit.» En raison des mesures anti-coronavirus, la Zurichoise a dû rapidement quitter l’établissement, laissant son chien aux responsables. «Je ne sais pas, mais j’avais un mauvais pressentiment.»