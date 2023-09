Session du Parlement: Berne devra mieux défendre le gruyère à l’étranger

«Cette décision fait suite à une bataille juridique qui dure depuis quelques années entre l’Interprofession du gruyère et une organisation américaine active dans le domaine de la production et de la commercialisation de produits laitiers», a-t-il rappelé. «De ce fait, les Américains pourront continuer de produire et de vendre leur fromage sous l’appellation "gruyère" sans jamais être inquiétés, bénéficiant même de l’ensemble du marketing mondial financé par la filière du gruyère AOP», a-t-il critiqué. Cette situation est inacceptable et appelle à une réaction ferme de la part de la Confédération, selon lui.