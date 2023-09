Session du Parlement: Devenir enseignant primaire ne sera pas plus facile

Il manque actuellement des centaines d’enseignants formés en Suisse et la situation est appelée à durer.

Actuellement, les titulaires d’une maturité professionnelle doivent passer un examen d’admission après un an de cours préparatoires pour accéder à une HEP. Les titulaires d’une maturité gymnasiale ou d’une maturité spécialisée dans le domaine de la pédagogie ayant effectué une passerelle en sont dispensés.

Le National avait décidé en mars que les premiers devaient être dispensés de l’examen d’admission, afin de rendre plus attractif le métier d’enseignant et combattre ainsi la pénurie dans ce secteur. «La motion permettrait une équivalence entre maturité gymnasiale ou maturité spécialisée et maturité professionnelle», a expliqué à son tour Maya Graf (Verts/BL).