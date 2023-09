Suisse: le baby blues ne sera pas mieux pris en charge

La dépression post-partum c’est quoi?

Cette dépression touche près d’une mère sur 5 après la naissance du bébé. Elle peut se manifester à tout moment pendant l’année suivant l’accouchement. Selon les études, son taux est le plus élevé entre le 3e et le 6e mois après la naissance et diminue ensuite. Sa gravité varie en fonction de la nature et de l’intensité des symptômes, qui sont parfois lourds: tristesse, pleurs fréquents, épuisement permanent, sentiment de dévalorisation ou culpabilité excessive, irritabilité, incapacité à s’occuper correctement de son enfant, voire des pensées suicidaires. Contrairement au baby blues (syndrome du 3e jour), la dépression post-partum peut durer longtemps, surtout si elle n’est pas traitée.