Session du Parlement: Le National ne veut pas éteindre les vitrines la nuit

En outre, l’extinction de l’éclairage des magasins a trois avantages selon les spécialistes, a-t-il rappelé. «Premièrement, elle réduit les dépenses d’électricité des magasins. Deuxièmement, elle réduit l’éblouissement des passants. Troisièmement, elle profite aux riverains et aux animaux qui peuplent la ville», a-t-il plaidé en rappelant que la norme technique SIA recommandait justement de ne pas éclairer les vitrines entre 22h et 6h du matin.

Aux cantons de se débrouiller

Le Conseil fédéral était opposé au texte. «L’énergie est précieuse et ne doit pas être gaspillée», a reconnu le ministre de l’Énergie Albert Rösti. Qui a affirmé que la consommation annuelle d’électricité pour l’éclairage avait déjà baissé de 2 térawattheures en Suisse ces dix dernières années grâce aux prescriptions de la Confédération. «Mais l’interdiction de l’éclairage des vitrines et des publicités relève de la compétence des cantons et des communes. La Confédération ne peut et ne doit pas intervenir dans ce domaine», a-t-il plaidé. Il a donc été suivi.