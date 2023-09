Session du parlement: Le National veut la garde alternée entre les parents divorcés

«Trop souvent dans les divorces, les enfants deviennent l’objet d’un conflit, souvent instrumentalisé. Cela pendant une phase décisive de leur développement», a expliqué le Tessinois. Chaque parent pense d’abord à lui-même et les enfants ne sont pas au centre de leur intérêt, a-t-il critiqué. Le droit à la coparentalité doit donc primer sur les droits individuels des parents, afin que l'enfant puisse continuer à entretenir les mêmes relations avec ses parents et les membres des deux branches familiales, selon lui. Il faut donc que la garde alternée soit «un principe et une règle générale, auxquels on ne peut déroger que dans des situations particulières et objectives», a-t-il plaidé.