Session du Parlement: On ne pourra bientôt plus se dissimuler le visage en Suisse

Ce qui sera permis ou non

La loi interdira de se dissimuler le visage en public. Soit dans la rue, en forêt, dans les espaces aquatiques, les tribunaux, les écoles, les hôpitaux ou les transports publics. Sont également pris en compte les magasins, les restaurants, les cinémas ou les stades de foot. L’interdiction ne s’applique par contre pas aux personnes qui se trouvent à bord d’avions civils, en Suisse et à l’étranger. Sont aussi exclus les locaux servant aux relations diplomatiques et les lieux de culte. Ceux qui se couvrent le visage pour des raisons de santé, de sécurité, de coutume locale, à des fins artistiques ou publicitaires ne seront en outre pas punis. Le projet prévoit aussi une exception, si une personne veut manifester et que sa sécurité est en jeu (comme lors d’une manif contre le régime iranien, par exemple). Les autorités compétentes pourront délivrer des autorisations.