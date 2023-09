Session du Parlement: Traumatisé par le loup? Alain Berset conseille la Main Tendue!

La Main tendue, c’est quoi?

Pour rappel, la Main Tendue, qui répond 24h sur 24 au numéro 143, est le plus important service d’aide par téléphone pour adultes en Suisse. Il n’a pas d’appartenance confessionnelle ou politique et son but est avant tout d’écouter. Il garantit l’anonymat et la confidentialité (le n° de téléphone n’apparaît pas sur le display). Gratuit, il peut, si les appelants le souhaitent, donner des impulsions pour trouver des pistes pour faire face aux difficultés. Quelque 600 femmes et hommes bénévoles sont formés pour répondre aux appels.