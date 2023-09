Vers un congé maternité plus long pour les parents de jumeaux

Près de 1300 naissances multiples

L’an dernier, la Suisse a enregistré 1277 naissances multiples. Dans 1258 cas, il s’agissait de jumeaux et dans 19 cas, de triplés. Ces naissances représentaient 1,55% de toutes celles enregistrées en 2022 (82’371). À noter que si la Suisse n’offre pour l’instant pas de congé supplémentaire en cas de naissances multiples, il n’en va pas de même chez nos voisins. En effet, la France rallonge de 16 à 34 semaines le congé maternité pour des jumeaux et jusqu’à 46 semaines en cas de triplés. En Allemagne aussi, le congé maternité est quatre semaines plus long en cas de naissance multiple. En Espagne, les mères reçoivent deux semaines de plus.