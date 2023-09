Pas d’aide aux victimes suisses d’attentats à l’étranger

Un an après les attentats de Paris en 2015, 90% des victimes avaient reçu des indemnités. Mais une Suissesse blessée lors de ces mêmes attaques, traumatisée et dans l’incapacité de travailler, attend toujours, selon les motionnaires.

Personne ne choisit d’être victime

Un motif inacceptable aux yeux des motionnaires, qui estimaient que personne ne choisit d’être victime d’un attentat. Les élues considéraient que, face à des actes violents qui ne cessent d’augmenter, la Suisse doit mieux accompagner et soutenir les victimes et leurs proches. Et de citer l’exemple de la France, qui a adopté en 1986 un fonds de garantie pour les victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions graves.