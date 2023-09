Session: Il faudra déclarer ses gains à la loterie là où on a gagné

Vous gagnez 35 millions à l’Euromillions alors que vous êtes domicilié à Neuchâtel. Et vous décidez de déménagez la même année à Zoug pour payer moins d’impôts sur vos gains. Jackpot! Car aujourd’hui c’est possible. Mais ce ne le sera peut-être plus. En effet, le Conseil des Etats a accepté tacitement lundi une motion du sénateur Roberto Zanetti (PS/SO) qui demande qu’un gain de plus de un million de francs soit imposable dans le canton où le gagnant est «fiscalement domicilié au moment du gain».