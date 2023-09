Session parlementaire: Le National veut faciliter les tests des nouveaux aliments

Il faut pouvoir tester et déguster dans un cadre strictement contrôlé les «novel foods», soit les nouvelles denrées alimentaires – comme les insectes – qui arrivent chez nous et qui sont peut-être l’avenir de l’alimentation. Le National a accepté jeudi, par 130 voix contre 43, une motion en ce sens de la députée Meret Schneider (Verts/ZH) qui estimait que trop de barrières entravent aujourd’hui leur mise sur le marché.

«Le processus d’autorisation des novel foods est aujourd’hui long, coûteux et comporte un risque élevé si le potentiel du marché ne peut pas être évalué», regrettait-elle. En effet, avec la législation sur les denrées alimentaires en vigueur depuis 2017, ces produits ne peuvent être commercialisés chez nous que si l’UE ou l’Office fédéral de la sécurité alimentaire en Suisse les a autorisés. Or, avant 2017, la loi prévoyait expressément des tests de précommercialisation, sous la houlette de l’OSAV. L’élue souhaitait donc un retour en arrière.