Hockey sur glace : Seul Bienne a gagné, les autres Romands ont perdu

Face à Davos, Bienne réalise la passe de cinq

Lausanne renversé par Ambri

À l’image de la série acharnée de préplay-off que les deux équipes s’étaient livrées en mars dernier, le duel a une nouvelle fois été des plus serré. La décision est finalement tombée durant la prolongation grâce à Inti Pestoni (62e), qui a profité d’une erreur fatale de Miikka Salomäki devant sa cage. Les Léventins auraient toutefois pu empocher un point supplémentaire s’ils avaient été plus chanceux (deux poteaux touchés dans les deux dernières minutes du temps réglementaire).

Les Vaudois, qui ont subi de plein fouet le réveil et la montée en puissance au cours des minutes des Tessinois, peuvent nourrir quelques regrets. Ils avaient idéalement entamé la partie et avaient jusqu’alors parfaitement géré les moments-clés de la partie. À commencer par les situations spéciales, ce qui est suffisamment rare pour le signaler.

Décisifs en power play, les Lions s’étaient également montrés performants en box-play (100% de réussite dans l’exercice) grâce à une belle solidarité défensive et, surtout, à un tout bon Ivars Punnenovs (30 arrêts), titulaire pour la cinquième fois de suite dans la cage lausannoise. Le portier letton à licence suisse n’a toutefois rien pu faire sur l’égalisation des Biancoblù signée Filip Chlapik (36e), totalement oublié par l’arrière-garde vaudoise. Ni sur le but de la victoire d’Inti Pestoni.

Lausanne, qui était orphelin de Martin Gernat, dont la coupure profonde à la cheville subie samedi à la BCF Arena sera évaluée au jour le jour, a cruellement manqué d’efficacité devant la cage adverse (34 tirs cadrés), malgré la présence de six attaquants importés dans son alignement. L’offensive vaudoise devra trouver des solutions avant son déplacement à la Tissot Arena vendredi soir (19h45) pour affronter un HC Bienne en pleine confiance et qui a décroché un cinquième succès consécutif mardi soir face à Davos.

Zurich inaugure sa nouvelle arène par une victoire contre Gottéron

Pendant que les joueurs zurichois et fribourgeois étaient contraints de s’exiler sur… la patinoire annexe d’entraînement pour leur échauffement, les figurantes marquantes de l’histoire des ZSC Lions – de Seger à Sulander, en passant par Kossmann, Bastl et Monnet – se sont relayées durant la cérémonie d’avant-match pour escorter sur la glace neuf bannières commémoratives des titres de champion de Suisse, avant que celles-ci ne soient hissées sous le toit de la nouvelle patinoire.

Les Zurichois ont gardé pour eux l’honneur d’inscrire le premier but de l’histoire naissante du stade avec une reprise instantanée de Hollenstein en power play (9e, 1-0). Mené 2-0 suite à un but d’Andrighetto à 5 contre 3 (46e), Fribourg-Gottéron s’est relancé grâce un maître tir de Mottet en supériorité numérique (48e, 2-1).

Ajoie concède une septième défaite consécutive

Dans une partie indécise, durant laquelle les Jurassiens ont eu le contrôle du puck et les Zurichois ont attaqué par vagues, ce sont les premiers qui ont eu le dernier mot. Kevin Fey, sur une action de rupture à la 45e, a pu ajuster Juha Metsola. L’ex-biennois attendait un but en National League depuis plus de deux saisons. Pensant se diriger vers les trois points, le HCA a subi l’égalisation lors de la poussée finale de Kloten (60e). Il a même tout perdu en s’inclinant aux tirs au but. Les regrets seront grands car Ajoie n’a pas saisi une occasion de classer l’affaire dans la cage vide.