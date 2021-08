Inondations aux États-Unis : Seul dans le ciel, il improvise et sauve 17 personnes

Appelé à la rescousse, un pilote d’hélicoptère a pris tous les risques pour venir en aide à plusieurs victimes des intempéries meurtrières ayant frappé le Tennessee samedi dernier.

Pilote d’hélicoptère originaire de Nashville (Tennessee), Joel Boyers venait d’aider sa fiancée à obtenir son permis et le couple s’apprêtait à rentrer pour fêter cela samedi dernier. C’est à ce moment-là que l’Américain a reçu l’appel paniqué d’une femme domiciliée en Pennsylvanie: la maison de son frère, située à Waverly (Tennessee) , était sous l’eau et l’homme était coincé sur son toit avec ses deux filles. Joel pouvait-il leur venir en aide?

«Je me suis demandé comment je me sentirais si je lui disais que je n’allais même pas essayer. Le fait est qu’elle a appelé la bonne personne, parce que je suis le seul à être assez fou pour tenter de faire ça», raconte le pilote à l’agence AP. Bravant une météo exécrable, Joel a dû slalomer entre les nombreuses collines de la région et les lignes à haute tension pour atteindre Waverly, petite ville cruellement touchée par les intempéries et située à près de 100 kilomètres de Nashville.