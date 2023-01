Tennis : Seul Henri Laaksonen gagne à l’Open d’Australie

Son compatriote Alexander Ritschard (174e), qui était sorti des qualifications lors des derniers tournois du Grand Chelem à Wimbledon et à l’US Open, est lui déjà éliminé. Le Zurichois de 28 ans, auteur de 31 fautes directes, s’est incliné 6-3 7-5 contre l’Italien Matteo Arnaldi (134e) en 1h44’ sur le court No 12. Il devra encore attendre avant de disputer le premier «Majeur» Down Under de sa carrière.