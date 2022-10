Seul le centre-ville de Neuchâtel sera éclairé toute la nuit

Neuchâtel : Seul le centre-ville ne sera pas plongé dans le noir de minuit à 5h du matin

Dès novembre, les candélabres seront éteints de minuit à 5 heures sur l’ensemble de la commune de Neuchâtel, sauf au centre-ville et sur les routes de transit. Les monuments seront soit entièrement éteints, soit éteints dès 22h, comme le Château (d’entente avec le Canton), la Collégiale, l’Hôtel de Ville ou encore les fontaines de la vieille ville. Le Conseil communal maintiendra toutefois les illuminations de Noël en format réduit : elles dureront cette année du 6 décembre au 6 janvier, soit de Saint-Nicolas à l’Epiphanie. Elles seront ainsi allumées 11 jours de moins qu’en période normale et seront éteintes à 22 heures, sauf les nuits de Noël et du réveillon. Enfin, leur nombre sera également sensiblement réduit.

Une mesure modérée

«Après deux ans de pandémie et dans un climat d’incertitude, il nous semble important de maintenir une décoration festive, qui comprendra une partie lumineuse sobre et peu gourmande en énergie au centre-ville, lieu de rencontre privilégié de l’ensemble de la population. La période de l’Avent et le passage vers la nouvelle année garderont leur côté joyeux et chaleureux, mais sans débauche de lumières artificielles», a expliqué le conseiller communal Mauro Moruzzi, en charge de l’énergie, dans un communiqué diffusé par la Ville.