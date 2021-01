À certains endroits, une température de -28 degrés avait été enregistrée, forçant plusieurs athlètes à abandonner avant la fin de la course, qui avait déjà été raccourcie de 5 kilomètres par les organisateurs. L’édition 2021 a été remportée par deux Suédois, Oskar Kardin chez les hommes, et Jenny Larsson chez les dames.

Le Suédois Michael Eklof a un orteil complètement gelé et souffre de nécrose. Il pourrait prochainement se faire amputer. «Mon orteil gauche est le plus mal en point et son pronostic vital est engagé. Bien sûr, j’ai mal, mais c’est supportable. Seul le temps me dira si je vais réussir à le sauver. J’essaierai d’obtenir toute l’aide possible pour en tirer le meilleur parti», a-t-il déclaré sur le site Nordicmag.info.