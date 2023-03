Seul un tiers des Suisses approuvent le rachat de Credit Suisse par UBS

La confiance à l’égard de Credit Suisse s’est effondrée la semaine dernière, poussant le Département fédéral des finances, la Banque nationale suisse et la FINMA, le gendarme des marchés en Suisse, à engager une course contre la montre le week-end dernier pour trouver une solution avant la réouverture des marchés lundi.

Un sondé sur cinq aurait préféré une faillite contrôlée

Selon l’enquête, 5% des personnes interrogées disent être «très d’accord» avec la solution décidée par les responsables, et 30% sont «plutôt d’accord». Au total, 40% des personnes interrogées considèrent qu’une nationalisation temporaire de Credit Suisse aurait été une meilleure alternative que le rachat par UBS. Et 23% sont d’avis qu’une faillite contrôlée de Credit Suisse aurait été une alternative valable.

Les électeurs et électrices des Verts, du Parti socialiste et de l’UDC, sont nettement plus critiques que ceux du centre politique et des libéraux. Une partie importante des partisans du PS, des Verts et de l’UDC auraient préféré une reprise temporaire de la banque par l’État (entre 42% et 46%).