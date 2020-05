Actualisé 14.05.2020 à 14:27

Suisse

«Seule en boutique, je ne peux pas tout faire!»

Dans des magasins de fringues, le personnel est parfois dépassé. Le syndicat Unia dénonce l’anarchie du secteur.

de Francesco Brienza

Les magasins de vêtements ont rouvert leurs portes lundi 11 mai. Keystone

A la veille du premier week-end de shopping post-confinement, les vendeurs de prêt-à-porter tremblent. Entre l’accueil, le conseil, la vente et la mise en place, leurs journées sont déjà bien remplies en temps normal. Ajoutez-y le comptage des clients et les nettoyages à faire pour respecter les mesures d’hygiène anti-coronavirus et la tâche se complique encore. Surtout quand on est seul en boutique, ce qui n’est pas rare.

Liberté dans le choix des mesures La Confédération avait demandé à tous les commerces d’élaborer un concept de sécurité, en vue de leur réouverture. C’est également le cas pour la grande distribution, la restauration et les transports. Dans le commerce de détail, ces plans ne sont pas soumis à validation. Chaque entreprise peut donc en établir un à sa façon. Selon le syndicat Unia, les partenaires sociaux n’ont pas suffisamment été consultés. La faîtière du commerce de détail a, pour sa part, mis à disposition des modèles qui répondent aux standards de la Confédération. Elle exhorte ses membres à les respecter. Les Cantons sont, eux, chargés de contrôler que les mesures sont respectées.

Plusieurs chaînes concernées

Une Romande dans cette situation se confie. «Je ne peux pas désinfecter les cabines après chaque utilisation, dit-elle. C’est impossible! Si je suis les règles, je ne peux plus faire mon métier de conseil et d’accueil. Et comme beaucoup de gens ne respectent rien, je passe beaucoup de temps à faire la police, ce qui est très stressant.»

Les syndicats surveillent la situation de près. «Nos soupçons portent sur plusieurs chaînes de boutiques dans tout le pays, indique Anne Rubin, d’Unia. Seules, des vendeuses gèrent des surfaces de vente de 200 à 300 m2. Pour elles, c’est quasiment mission impossible.» Le syndicat envisage de dénoncer les employeurs qui ne mettraient pas suffisamment de personnel en rayon. «La santé des travailleurs est sous leur responsabilité», rappelle-t-il.

Ajustements «mineurs» possibles