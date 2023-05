Amanda Bynes seule et triste après son séjour en clinique

Amanda Bynes n’irait toujours pas bien après avoir été soignée pendant une semaine dans une clinique psychiatrique de Los Angeles. Des proches de l’actrice, qui avait été internée après avoir erré nue dans la rue en mars 2023, ont révélé à TMZ qu’elle était «triste et seule» depuis qu’elle était retournée dans sa maison. De plus, Amanda se serait désintéressée de ses passions, la mode et le stylisme ongulaire. Activités dans lesquelles elle souhaitait se reconvertir.



Toutefois, l’Américaine de 37 ans, qui a été libérée de la tutelle de sa mère en 2022, verrait «de temps en temps» sa famille avec laquelle elle est restée en bons termes. Ses proches craindraient qu’elle ne se remette avec Paul Michael, son ex-fiancé «toxique», qui n’aurait pas été à ses côtés quand elle allait particulièrement mal. Seule lueur d’espoir: l’ex-star de la série «The Amanda Show», qui a été diagnostiquée bipolaire en 2013, prendrait toujours ses médicaments et verrait régulièrement des thérapeutes.