États-Unis : Seule rescapée d’un crash, elle a survécu grâce à l’étreinte de son papa

Un accident d’avion a fait quatre morts, samedi dans le Michigan. Laney, 11 ans, doit certainement la vie à son père, mort en la protégeant.

Laney Perdue est une miraculée. Cette jeune Américaine de 11 ans a survécu à un crash d’avion de la compagnie Island Airways survenu samedi sur Beaver Island (Michigan). Sur les cinq personnes qui se trouvaient à bord du Britten-Norman Islander, quatre ont perdu la vie: le pilote, le père de Laney et un couple de trentenaires. L’appareil avait décollé de l’aéroport municipal de Charlevoix et s’est écrasé quinze minutes plus tard près de Mackinaw City. Grièvement blessée, la jeune fille est tout de même parvenue à donner le nom et le numéro de sa maman aux secouristes.