Neuchâtel: «Seule une minorité des requérants sont délinquants»

Lutter contre l’insécurité

Le système judiciaire a, lui aussi, été mis à jour. À Neuchâtel, les personnes bénéficiant de l’asile sont jugées via des procédures rapides, qui ne leur permettent pas de quitter le canton avant que le verdict soit rendu. Un processus qui prend 24 heures maximum. «Si on suivait la procédure ordinaire, les infractions resteraient impunies. Il m’apparait donc que cette politique de jugement accéléré est la moins mauvaise réponse possible à une situation difficile», indique Pierre Aubert, procureur général du canton. La situation globale du centre de Perreux sera évaluée par Elisabeth Baume-Schneider, conseillère fédérale chargée du Département fédéral de justice et police, à l’occasion d’une visite le 24 avril prochain.