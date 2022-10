réalité virtuelle : Seulement 2% des Suisses sont parés pour le métavers

D’après une étude, une faible partie de la population suisse possède actuellement un casque de réalité virtuelle pour accéder aux nouveaux univers immersifs. Ils intéressent surtout les jeunes, les hommes et les hauts revenus.

Le casque VR Quest 2 du groupe Meta (anciennement Facebook) est l’un des plus populaires du marché.

Les consommatrices et consommateurs suisses parés pour entrer dans la prochaine révolution d’internet qu’est le métavers, à savoir les personnes possédant un casque de réalité virtuelle, ne représentent actuellement que 2% de la population. C’est ce que révèlent les derniers chiffres des études MACH Consumer et MACH Values de la REMP (Recherches et études des médias publicitaires) publiés mardi.