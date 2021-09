France : Seulement 29 places vendues: l'énorme flop de Jean-​​Marie Bigard

L'humoriste Jean-Marie Bigard a dû annuler son spectacle faute de places vendues. Il a été remplacé par une soirée loto, qui a rencontré (beaucoup) plus de succès.

Ironie du sort, les spectacles de Jean-Marie Bigard requièrent comme les autres la présentation du fameux sésame. «Pour ceux qui se posent encore la question, je suis contre le pass sanitaire. Mais je suis comme toi ou toi, j’ai une famille à nourrir, alors je suis étranglé et obligé de l’accepter car on me l’impose», avait-il répondu aux critiques de ses fans ultimes. Pour l'anecdote, le spectacle de Bigard a finalement été remplacé par une soirée loto, qui devait réunir mercredi soir plus de 200 personnes...