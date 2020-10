Seules les épaves rendent Tom Cruise vraiment heureux

Scènes d’action, courses-poursuites, passages à tabac et coups de feu sont les ingrédients de base de la série des «Mission Impossible». Et c’est également vrai dans l’ultime numéro, pour lequel Tom Cruise traverse, ces jours-ci, les quartiers de la cité romaine Sant’Angelo et Monti avec sa partenaire à l’écran, Hayley Atwell, tantôt à bord d’une vieille Fiat 500 jaune vif, tantôt dans une BMW M5 flambant neuve de 600 ch, laissant au passage des traces dans les rues et sur les voitures.