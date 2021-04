Croisières : Seules les personnes vaccinées pourront embarquer

Une compagnie a annoncé mardi qu’elle reprendrait ses croisières en juillet pour les passagers entièrement vaccinés, après plus d’un an de suspension en raison de la pandémie.

La compagnie américaine Norwegian Cruise Line va reprendre ses croisières progressivement en engageant 3 navires sur les 17 qui composent sa flotte, sur de nouveaux itinéraires en Grèce et dans les Caraïbes, selon un communiqué. «Tous les passagers embarquant à bord de nos croisières jusqu’au 31 octobre 2021 devront être entièrement vaccinés et testés avant l’embarquement», précise dans ce communiqué Harry Sommer, le PDG de la compagnie.

Mesures et ressources médicales renforcées

Outre les vaccinations et dépistages exigés pour les passagers et l’équipage, la compagnie promet un système de filtration, des «mesures d’assainissement accrues» et des «ressources médicales renforcées» sur les bateaux, ainsi que l’assurance que ces mesures seront étendues aux partenaires lors des escales. Ce protocole est mis en place sous l’égide d’un conseil de santé composé de six experts présidé par un ancien commissaire de la US Food and drug administration (FDA), selon Norwegian Cruise Line.