Vaud : Seuls 18 hommes travaillent comme papa de jour

En 2020, un peu plus de 1300 personnes, dont 99 % de femmes, ont accueilli des enfants dans leur foyer durant la journée et contre rémunération.

L’activité d’accueil en milieu familial est principalement féminine, puisque seuls 18 hommes l’exercent sur l’ensemble du canton. Près de deux tiers ont achevé, au minimum, une formation secondaire. L’âge moyen des accueillants s’établit à 45 ans et plus de la moitié sont de nationalité suisse.

Environ 6 francs de l’heure

La moitié des AMF vivent avec des enfants en bas âge et sont entrées en fonction relativement jeunes (entre 31 et 34 ans), presque sans expérience professionnelle antérieure. La seconde moitié ont débuté sur le tard (42 ans en moyenne), une fois leurs enfants grands et après une vie professionnelle riche.