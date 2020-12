Coronavirus : Seuls 35% des Suisses veulent se faire vacciner rapidement

Seuls 35% des Suisses sont pressés de se faire vacciner contre le coronavirus, selon un sondage publié dimanche par l’institut Marketagent.com Suisse. Plus de la moitié des sondés (57%) préfèrent attendre.

Selon ce sondage, effectué du 4 au 14 décembre auprès 1000 personnes âgées de 14 à 74 ans, 62% des sondés pensent que le vaccin contre le Covid-19 les protégera et 57% qu’il sera sûr. Enfin, 63% sont confiants que l’Office fédéral de la santé publique prend les bonnes décisions concernant la distribution du vaccin.

Les autres d’abord

À cela s’ajoute un scepticisme visant spécifiquement un vaccin contre le coronavirus. Plus de la moitié des sondés (53%) affirment être favorables à la vaccination en général, mais qu’ils ne voulaient pas se faire vacciner dans le cas du Covid-19, «parce que nous avons trop peu d’expériences avec ce vaccin précis». Et les femmes étaient plus enclines à faire cette appréciation que les hommes.