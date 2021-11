Etats-Unis – Seuls 6% des Américains qui achètent une maison sont noirs

États-Unis : Seuls 6% des Américains qui achètent une maison sont noirs

Selon des chiffres publiés jeudi, les Afro-Américains sont rares à accéder à la propriété. Et ce, bien que la pandémie ait dopé le marché de l’immobilier.

L’accession à la propriété est difficile pour les Afro-américains aux États-Unis, et la situation n’évolue guère depuis vingt ans. Photo d’illustration/Getty Images

La pandémie a changé la nature des achats immobiliers aux États-Unis, mais une constante reste immuable: les Américains noirs sont toujours très peu nombreux à accéder à la propriété, selon la Fédération nationale des agents immobiliers (NAR). Les acheteurs afro-américains ne représentent que 6% du total des acquéreurs de maison cette année, un chiffre qui a peu changé au cours des deux dernières décennies, selon un rapport de la NAR, publié jeudi.

Au cours de la pandémie, de nombreux Américains ont pu se constituer une épargne, leurs dépenses en voyages, loisirs et restaurants ayant été réduites à néant du fait du confinement. Et alors que le télétravail est devenu la norme, de plus en plus d’acheteurs ont déménagé pour se rapprocher de leur famille et de leurs amis plutôt que de déménager pour se rapprocher d’un emploi, selon le profil 2021 des acheteurs et vendeurs de maisons de NAR.

Même dans le Sud

Les taux d’intérêt proche de zéro au début de la pandémie ont rendu les prêts hypothécaires plus accessibles dopant les achats immobiliers. S’en est suivie une pénurie désormais chronique de logements à vendre qui a fait grimper les prix et exclu du marché de nombreux primo-accédants.

«Malheureusement, il n’y a pas eu beaucoup de changement cette année» en matière de répartition des acheteurs selon leurs appartenances raciales, déclare Jessica Lautz, porte-parole de la NAR. «Nous constatons toujours que la part des acheteurs issus des minorités est relativement constante et faible» au fil du temps.

Même dans le Sud, les personnes noires ne représentaient que 9% des acheteurs de maison dans une région où leur population dans certains États est plus du double de la moyenne nationale, note également la fédération.

Deux fois plus de risques de voir sa demande de prêt rejetée

Des recherches antérieures de la NAR avaient montré que les taux d’accession à la propriété des personnes blanches étaient supérieurs de 30 points de pourcentage à ceux des acheteurs noirs, qui sont plus de deux fois plus susceptibles d’avoir une dette de prêt étudiant et d’un montant plus élevé. Les demandes de prêts hypothécaires des candidats noirs à la propriété sont deux fois plus souvent rejetées que ceux des candidats blancs, selon ces recherches.

Cette année, le prix médian des maisons s’élève à 305’000 dollars, soit plus de 30’000 dollars de plus qu’en 2020, a également indiqué la NAR. Le président Joe Biden a fait de la baisse des prix des logements un élément clé de son projet de loi «Build Back Better» («Reconstruire en mieux») en faveur de mesures sociales. Actuellement en négociation au Congrès, le projet comprend une enveloppe de 150 milliards de dollars pour «l’investissement le plus important et le plus complet dans le logement abordable de l’histoire» des États-Unis.