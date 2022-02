Expérimentation animale : Seuls 7 des 23 singes testés pour le Neuralink d’Elon Musk ont survécu

Les primates se sont vus implanter des puces dans le cerveau, leur causant des «souffrances extrêmes».

Le projet d’implant cérébral de l’entreprise Neuralink, co-fondée par Elon Musk, devrait être testé sur des humains dès 2022. Pour l’instant, l’interface de communication directe entre le cerveau et un dispositif externe (interface cerveau-machine) a seulement été expérimentée sur des animaux. Ainsi, ce sont des singes qui se sont retrouvés avec une puce dans la tête.

Sauf que, selon le Physicians Committee for Responsible Medicine (PCRM), une association américaine de défense du bien-être animal, ces tests réalisés par un sous-traitant de Neuralink, l'Université de Californie à Davis, ont été responsables de «souffrances extrêmes» pour les singes de laboratoire, relate «Korii.», la verticale de «Slate.fr». Une plainte a été déposée début février auprès du département de l’Agriculture des États-Unis sur la base de 700 pages de documents relatifs à des tests sur vingt-trois primates. Par exemple, il manquait à l’un des singes testés des doigts et des orteils, «possiblement du fait d’une automutilation ou d’un autre traumatisme non spécifié», évoque le PCRM dans sa plainte.