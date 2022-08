Seuls 70% des pères profitent du congé paternité

En Suisse, 21’516 naissances vivantes ont été dénombrées au premier trimestre 2021. Les naissances multiples (jumeaux, triplés, etc.) n’ont été comptabilisées qu’une fois, puisqu’elles ne donnent droit qu’à une seule prestation, précise l’OFAS. «Jusqu’à la fin juin 2021, une allocation de paternité a été versée dans 36% des cas. Ce taux grimpe à 69% fin mai 2022 et se stabilisera vraisemblablement aux alentours de 70%», ajoute l’OFAS. Qui estime donc qu’elle va verser 65’300 allocations de paternité en 2021, y compris pour les pères dont l’enfant vit à l’étranger, cela pour un montant de 153 millions de francs.

Chaque naissance ne donne pas droit à un congé

L’OFAS rappelle toutefois que l’arrivée d’un bébé ne donne pas forcément droit à un congé paternité. Selon ses estimations, la part des naissances qui ne donnera pas lieu à des prestations se situera même entre 5 et 15%. En effet, deux conditions essentielles sont requises: le père doit exercer une activité lucrative et reconnaître l’enfant. Et pour ce dernier point, 10% des pères ne reconnaissent l’enfant qu’après sa naissance. Et 25% ne le font que six mois, voire plus, après l’accouchement. Pour le coup, le congé paternité devient caduc…