Réseau social : Seuls les adultes pourront passer en direct sur TikTok

Le réseau de courtes vidéos TikTok va rehausser de deux ans l’âge minimum pour assurer un direct à partir du 23 novembre. Actuellement, il faut avoir au moins 16 ans et faire valoir 1000 abonnés pour accéder à la fonction. «Les adolescents doivent déjà avoir 16 ans ou plus pour accéder à la messagerie directe et 18 ans ou plus pour envoyer des cadeaux virtuels ou accéder aux fonctionnalités de monétisation», a rappelé sur son blog la filiale de ByteDance, qui avait également écarté l’an dernier les moins de 13 ans de son service. Mais le contrôle de l’âge reste problématique. C’est l’utilisateur qui le définit lors de l’installation initiale de l’app, même s’il ne peut plus le modifier par la suite.