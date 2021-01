Le Tribunal administratif argovien avait refusé la déduction des frais de son opération de la hanche, alors que cette dame avait déjà subi deux opérations sans succès et que la dernière lui permettait de marcher sans béquilles. Cependant, cette opération s’était faite dans une clinique privée qui ne figurait pas sur la liste de son canton de domicile et ne disposait d’aucune section destinée aux assurés de base LAMal. Le traitement par la clinique a été un succès, mais, sur des frais estimés à près de 33'892 francs, le canton d’Argovie et l’assurance de base n’ont pris en charge que 9'424 francs, le reste, soit 24'468 francs, restant à charge de la patiente. Celle-ci a mis ces frais dans sa déclaration d’impôt 2016 sous la rubrique des frais médicaux. La commission fiscale de sa commune de domicile ne l’a pas admis, au motif que cette opération aurait pu être faite dans un hôpital public recevant des personnes n’ayant que l’assurance de base. Si l’opération était indiquée médicalement, ce n’était pas le cas du traitement en division semi-privée. Donc, les frais ne pouvaient être déduits fiscalement comme frais médicaux.