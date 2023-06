Parlement : Seuls trois Romands enquêteront sur la débâcle de Credit Suisse

On connaît désormais les quatorze membres qui composeront la commission d’enquête parlementaire sur le rachat de CS par UBS. La CEP sera très alémanique. Il n’y aura pas de Tessinois.

Les élus qui seront chargés d’enquêter sur la débâcle de Credit Suisse sont tous connus. 20min/Matthias Spicher

La Commission d'enquête parlementaire (CEP) chargée de faire la lumière sur les événements qui ont conduit à la débâcle du Credit Suisse est au complet. On connaît en effet les noms de tous ses représentants. Les bureaux du Conseil des États et du Conseil national doivent encore élire formellement, cette semaine, la présidence et la vice-présidence de la commission - qui ne peuvent pas appartenir à la même Chambre.

La commission comptera quatorze membres, sept issus du National et sept issus du Conseil des États, selon la répartition suivante: 3 PLR, 3 UDC, 3 élus du Centre, 2 du PS, 2 des Verts et 1 membre Vert’libéral.

Trois Romands seulement

Et un constat: la CEP sera majoritairement alémanique. Côté romand, seuls Philippe Bauer, Isabelle Chassot et Roger Nordmann y siégeront. Et aucun élu du Tessin n’en fera partie…

Pour le PLR, ce sont la conseillère nationale Daniela Schneeberger (BL) ainsi que les sénateurs Philippe Bauer (NE) et Andrea Caroni (AR) qui siégeront.

Pour l’UDC, c’est le sénateur Werner Salzmann (BE) ainsi que les conseillers nationaux zurichois Thomas Matter et Alfred Heer qui ont été choisis.

Pour le Centre, les conseillères aux États Isabelle Chassot (FR) et Heidi Z’Graggen (UR) ainsi que le conseiller national Leo Müller (LU) ont été désignés.

À gauche, le PS enverra deux représentants: le conseiller national Roger Nordmann (VD) et le sénateur Daniel Jositsch (ZH).

Les Verts ont désigné eux deux femmes, la conseillère aux États Maya Graf (BL) et la conseillère nationale Franziska Ryser (SG). Quant aux Verts libéraux, ils ont choisi le conseiller national Roland Fischer (LU).