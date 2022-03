Coupe Davis – Severin Lüthi: «Les Libanais savent jouer au tennis»

Benjamin Hassan (27 ans, ATP 325) est un ancien top 300 et il a le talent pour être encore mieux classé. De son côté, Hady Habib (23 ans, 424e) joue bien ces dernières semaines et a poussé Jiri Vesely (ndlr: finaliste à Dubaï après avoir éliminé Novak Djokovic) à batailler 3 sets. Je veux dire, ils savent jouer au tennis. Et nous, on n’a pas trois joueurs du top 20 non plus. Cela va plutôt être des matches de Challenger assez ouverts et difficiles.