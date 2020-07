Tennis

Severin Lüthi: «Roger se porte bien»

Près d'un mois après l'annonce de la fin de saison du Bâlois, «Seve» Lüthi a tenu des propos rassurants samedi.

Trois jours plus tard, on apprenait que l'homme aux 20 couronnes en Grand Chelem ne reviendrait pas au jeu - celui-ci reprendra-t-il un jour? - en 2020, après s'être soumis à une seconde arthroscopie début juin. «Comme je l’avais fait avant la saison 2017 (ndlr: après son opération à l'autre genou), je prévois de prendre le temps nécessaire pour être 100% prêt à jouer à mon meilleur niveau», avait-il écrit. Que faut-il en conclure? Que son coach avait gentiment préparé le terrain pour l'annonce de son «poulain».

Le Suisse, qui aura 39 ans en août, s'est déjà engagé à revenir sur le circuit en 2021 - il a confirmé sa présence à Halle, Wimbledon et pour la Laver Cup -, malgré son âge avancé pour un athlète de haut niveau. «La priorité absolue est bien sûr que Roger revienne à 100% en bonne santé, mais je dois dire, que ce qui est bien avec lui, c’est que vous avez toujours le sentiment d’être sur le terrain avec un junior et non avec un joueur qui est plutôt à la fin de sa carrière. Et ce sont des conditions parfaites pour attaquer la prochaine saison.»