Football: Séville remporte l’Europa League au bout du suspense

Les Sévillans sont au septième au ciel après ce nouveau sacre en Europa League. AFP

La finale de l’Europa League, mercredi soir à Budapest (Hongrie), a consacré le Séville FC, qui a remporté sa septième Europa League en s’imposant 4-1 aux tirs au but (1-1 ap) contre l’AS Rome. Avant la rencontre, on savait que la soirée récompenserait un monstre compte tenu de la carte de visite du club espagnol d’un côté et de celle de José Mourinho, l’entraîneur des Romains de l’autre.

Depuis 2006, l’équipe entraînée aujourd’hui par José Luis Mendilibar a disputé six finales dans la compétition pour six victoires (2006,2007, 2014, 2015, 2016 et 2020), soit un ogre de l’Europa League. Le Portugais a, lui, gagné cinq trophées européens en tant qu’entraîneur: deux Champions League (2004 avec Porto, 2010 avec l’Inter Milan), deux Europa League (2003 avec Porto, 2017 avec Manchester United) et une Conference League (2022 avec Rome). On vous le disait, un duel de titans.

Ce sont les hommes de Mourinho qui ont trouvé les premiers le chemin des filets (35e). Gianluca Mancini a récupéré un ballon dans les pieds d’Ivan Rakitic au milieu du terrain avant de servir parfaitement Paulo Dybala à l’orée des 16 mètres. L’Argentin, titularisé à la surprise générale après plusieurs semaines d’absence à cause d’une blessure, n’a pas tremblé et trompé Bono du pied gauche. Mais cet avantage n’a pas tenu. En deuxième période, un centre du capitaine sévillan Jesus Navas a trouvé la jambe de Mancini dans les 5 mètres et le Romain a trompé son propre gardien pour l’égalisation (55e).

Dès lors, les Espagnols ont pris le jeu à leur compte et ils ont eu plusieurs occasions de prendre l’avantage, sans y parvenir. Les deux équipes se sont alors retrouvées en prolongations, où la rencontre est devenue hachée avec des acteurs de plus en plus fatigués. Autant dire que les occasions n’ont pas été légion. C’est donc aux tirs au but que les deux équipes ont du se départager, comme lors des deux dernières finales de la compétition. Et à cet exercice, Bono, le portier sévillan a stoppé un tir romain et l’Argentin Gonzalo Montiel, comme en finale de la Coupe du monde, a marqué, en deux fois, le dernier essai espagnol.