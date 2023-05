Football: Le FC Séville surpris à domicile par Gérone

Avec cette victoire obtenue au stade Ramon Sanchez Pizjuan, Gérone (8e, 44 pts) se replace dans la course aux places européennes, profitant de la défaite du Betis Séville (6e et en position de se qualifier pour les barrages de la Ligue Europa Conférence, 49 pts) et de l’Athletic Bilbao (7e, 47 pts), tenu en échec lundi soir par Majorque (1-1).