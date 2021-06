Berne : Sevrés de l’allaitement maternel avec du cola

Lorsqu’ils ne sont plus nourris par leur maman, le risque de maladies chez les porcelets augmente. C’est pourquoi certains éleveurs nourrissent leurs animaux avec du cola. Logique, selon un expert.

Le passage du lait maternel à l’alimentation solide est une période d’incertitudes pour les petits cochons. Ils sont sensibles aux maladies infectieuses et leur système immunitaire est mis à rude épreuve. Les diarrhées qui s’ensuivent parfois sont très fréquemment mortelles. Pour les aider, on utilise souvent des antibiotiques. Mais leur usage est de plus en plus controversé.